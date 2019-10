Conviction - S01 E02 - Face caméra

Pour leur deuxième affaire, Hayes demande à son équipe de lui trouver un dossier traité par Conner Wallace en personne. Le choix se porte sur "Le trio de Prospect Park". Brian, Seamus et Mike ont été arrêtés lors d’une nuit de quasi émeute suite à l’interruption d’un concert dans Prospect Park, à Brooklyn. Adolescents à l’époque des faits, condamnés à 18 ans de prison pour viol et agression, les trois jeunes gens en ont déjà purgé dix. Zadie Daniels, la femme qu’ils sont censés avoir agressée, a failli mourir et a perdu la mémoire de ce qui s’est passé ce soir-là. Harper, la mère de Hayes, vient rendre visite à sa fille, officiellement pour voir son bureau et rencontrer son équipe, mais en réalité pour découvrir sur quelle affaire ils travaillent et en informer Wallace.