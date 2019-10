Conviction - S01 E03 - Bombe à retardement

Pour prouver son indépendance, Hayes choisit une nouvelle affaire à contre-pied des précédentes : un suprématiste blanc, Rodney Landon, condamné pour un attentat à la bombe dans une mosquée qui a tué l'imam et trois de ses amis. Même son unité se rebelle contre Hayes, qui finit par faire preuve d'autorité en congédiant Frankie. Tess le défend et quand Hayes lui demande s'il veut partir ou rester, il choisit de rester. Le condamné admet son racisme et sa haine des musulmans, il mais nie avoir posé cette bombe.