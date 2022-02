Counterpart - S01 E01 - La croisée

Howard Silk (J.K. Simmons) est un modeste rouage de la machinerie bureaucratique d'une agence d'espionnage des Nations Unies basée à Berlin. Lorsque Howard découvre que son organisation protège le secret d'une porte d'entrée dans une dimension parallèle, il est plongé dans un monde sombre d'intrigues, de dangers et de double croix - où le seul homme en qui il peut avoir confiance est son homologue presque identique de ce monde parallèle. . Le spectacle explore les thèmes de l'identité, du destin et de l'amour perdu, posant l'éternelle question, "et si nos vies auraient pu être différentes ?"