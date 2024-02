Coup de foudre à Big Mountain

Richard Belmont, jeune entrepreneur de New York, est chargé par son père de réaliser la fusion de l'entreprise familiale avec un groupe international autour d'un projet de complexe hôtelier dans le Montana. Pour ce faire, il se rend à Bighorn pour rencontrer Sam Walker, propriétaire du ranch et des terres que le groupe souhaite acquérir. A peine a-t-il posé son avion privé que l'aéroport ferme pour plusieurs jours. Arrivé au ranch, il fait la connaissance de Catherine et Buck, les gérants de l'exploitation et de leur petite fille, Annie. Il a la surprise de découvrir que le domaine appartient à une jeune femme et qu'en dépit d'une offre très généreuse et des dettes qu'elle a contractées à la banque, elle n'est pas du tout décidée à le vendre.