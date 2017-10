Laëtitia Milot reçoit une belle surprise de son mari en plein tournage !

Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Laëtitia Milot ne s’arrête plus. Après La vengeance aux yeux clairs ou encore Quand je serai grande je te tuerai, l’actrice est de nouveau en tournage pour un tout nouveau téléfilm. Très prochainement, vous aurez le plaisir de la retrouver dans la fiction française Coup de Foudre à Bora Bora, aux côtés des acteurs Philippe Bas, Amaury de Crayencour et Tiphaine Daviot. Cette nouvelle fiction relate l’histoire d’une jeune femme, Valentine, amoureuse de son meilleur ami et associé, Jérôme. Elle décide d’un voyage à Bora Bora pour lui déclarer sa flamme. Sauf que ce dernier est venu accompagné de sa nouvelle chérie…

Pour les besoins de ce tournage, Laëtitia Milot a posé ses valises en polynésie française depuis quelques jours déjà. Si l’actrice informe très régulièrement ses fans de l’avancement du tournage sur les réseaux sociaux grâce à de nombreux clichés, voilà qu’elle vient d’y partager son bonheur. Laëtitia Milot n’a pu s’empêcher de partager la surprise que son mari, Badri, lui a faite. Ce dernier s’est rendu sur les lieux du tournage sans la prévenir ! "Regardez qui m’a fait la surprise de venir me rejoindre à Bora Bora ! Ça fait un bien fou" a-t-elle écrit sur son compte Instagram, sous une très belle photo du couple très souriant. Après 10 ans de mariage, l’amour est toujours au rendez-vous !

