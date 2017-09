Philippe Bas et Laetitia Milot au casting de "Coup de foudre à Bora-Bora" !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Après le succès de Coup de Foudre à Jaipur, une romance à la Bollywood avec en tête d'affiche Rayane Bensetti et Lucie Lucas, TF1 prolonge le rêve et vous embarque dans une destination de rêve : Bora-Bora. Baptisée Coup de Foudre à Bora-Bora, la fiction met à l'honneur Laetitia Milot (Valentine), Philippe Bas (Marc), Amaury de Crayencour (Jérôme) et Tiphaine Daviot (Céleste). Le pitch ? Le jour où Valentine réalise qu’elle est amoureuse de Jérôme, son associé et meilleur ami, elle décide de profiter d’un voyage professionnel à Bora Bora, l’île des amoureux, pour lui déclarer sa flamme. Mais une surprise de taille l’attend : Céleste, la nouvelle petite amie de Jérôme s’est invitée dans les bagages… Pour conquérir l’homme de sa vie, Valentine va devoir se battre sous le regard amusé de leur guide attitré, Marc, spécialiste de l’île.

Après la chaleur de Bora-Bora, la froideur de la Laponie

Quand il n'y en a plus, il y en a encore... En effet, un autre épisode de Coup de Foudre à... sera prochainement diffusé sur TF1. Baptisée Coup de Foudre à Noël, cette dernière met à l'honneur Tomer Sisley (Navarro, Largo Winch, Angélique, Kidon) et Julie de Bona (Entre deux mères, le Secret d'Elise, Le tueur du lac). L'histoire est centrée sur la rencontre entre Charlotte Marton (Julie de Bona), jeune administratrice judiciaire déçue par la vie et par l'amour, qui plaque tout pour se rendre en Laponie fermer une société française qui bat de l’aile. Sur place, elle rencontre Martial (Tomer Sisley), chef d’entreprise idéaliste et rêveur qui peu à peu lui fait découvrir l’esprit de Noël et fait dérailler sa mission. Au milieu des lacs gelés, des galères en chiens de traîneau et des aurores boréales, Charlotte va reprendre goût en la vie et par la même occasion, trouver l’amour... Le tournage s'est achevé au mois d'avril entre Kiruna (Suède) et Prague (République Tchèque).

En attendant de découvrir Coup de Foudre à Bora-Bora, direction l'Inde avec Lucie Lucas et Rayanne Bensetti :