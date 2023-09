Coup de foudre à Noël

Charlotte Marton, jeune administratrice judiciaire déçue par la vie et par l'amour, part en Laponie pour fermer une société française qui bat de l’aile… Mais sur place, elle rencontre Martial, chef d’entreprise idéaliste et rêveur qui peu à peu lui fait découvrir l’esprit de Noël et fait dérailler sa mission. Au milieu des lacs gelés, des galères en chiens de traîneau et des aurores boréales, Charlotte va reprendre goût en la vie et trouver l’amour…