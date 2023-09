Coup de foudre à Saint-Pétersbourg (Partie 2)

Marie, mère célibataire, découvre le jour de Noël qu’elle hérite d’un domaine près de Saint-Pétersbourg. Descendante d’une ancienne famille de Russes Blancs, elle devient alors propriétaire et responsable d’un parc touristique en difficulté et s’oppose à Vania, qui en est le directeur depuis des années. Tandis qu’elle tente de sauver le parc, Vania a peur qu’elle ne cause que des problèmes. Obligés de collaborer, ils vont s’attacher l’un à l’autre, alors que chacun croyait ne plus avoir droit à l’amour.