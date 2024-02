Coup de foudre au château de glace

Romance • Fiction étrangère

La famille Walsh part célébrer le mariage de Meg et Tony dans un endroit extraordinaire : L'hôtel de glace, un château de contes de fées, entièrement sculpté dans la glace. Jenny, la sœur de Meg et son témoin, est une jolie célibataire, qui travaille comme correctrice dans une maison d’édition. Elle aimerait devenir auteure de contes pour enfants. Le témoin de Tony s’appelle Craig, il est veuf depuis deux ans et vient au mariage accompagné de sa fille unique, la petite Sara. Meg, ravie, pense avoir trouvé en Craig le parfait prince charmant pour Jenny. Et en effet, Jenny tombe sous le charme de Craig et entre elle et la petite Sara, l’entente est immédiate. Jenny est drôle, charmante, elle invente des histoires fabuleuses et adore faire du toboggan sur la glace…