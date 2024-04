Coup de foudre au festival d'automne

Brillante avocate, Claire Hart vit à New York. Elle fréquente Ben, un ingénieur du Bureau de l’urbanisme, mais ils décident de rompre d’un commun accord, à cause de leurs personnalités très différentes. Le lendemain, Claire reçoit un appel de son père, Hank, propriétaire d’une ferme à Waitsford, dans le Vermont. Il lui annonce qu’on lui intente un procès. Margie Wright, une fleuriste de son village, a retrouvé un titre de propriété qui indiquerait qu’elle possède une partie de la ferme de Hank. Patrick, le neveu de Margie, qui est aussi avocat, décide de la représenter. Claire revient à Waitsford pour aider son père à trouver un avocat. Sur place, elle retrouve sa meilleure amie, Betsy. Hank apprend à Claire que Patrick représente Margie. Claire et lui étaient au lycée ensemble. Ils étaient en permanence en compétition pour être les meilleurs. Claire se rend au bureau de Patrick et réalise qu’il a énormément changé sur le plan physique depuis le lycée. Il lui plait beaucoup. Claire tente de trouver un avocat pour représenter son père, mais ses recherches n’aboutissent pas. Elle décide alors de le représenter. Claire et Patrick ne cessent de se croiser et se rapprochent de plus en plus, tout en cherchant un moyen de gagner le procès chacun de leur côté. Par ailleurs, Hank prépare le festival d’automne de la ville qu’il organise sur son terrain depuis trente ans.