Romance • Comédie

Alex travaille au sein de Great Frontiers, un des plus grands distributeurs d’équipements sportifs et de loisirs. Le poste de vice-president vient de se libérer et ce serait une belle occasion pour elle d’y accéder. Ben, son collègue de travail, a le même objectif et il fait tout pour se faire bien voir de son patron. Il lui a même trouvé un projet d’extension de leurs activités en achetant une ancien garage qu’il pourrait transformer en centre de distribution de leurs produits. Roger, le grand patron, a des vues sur un ranch à vendre qui permettrait d’y organiser des séminaires. Il y envoie Alex en repérage pour qu’elle lui donne son avis sur ce lieu. Alex, dont le sport et les activités de plein air ne sont pas le point fort, découvre la vie du ranch et de ses habitants.