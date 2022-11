Coup de foudre avant Noël

Ethan (James Denton) est marié à Joyce (Teri Hatcher). père de deux adolescents, et employé comme chef de projet chez Bellingham, une importante société de construction dans l’immobilier. Il se réveille un matin le 1er décembre et non plus le 24, et est choqué de découvrir qu'il n'est pas marié à Joyce, qu'il n'a pas d'enfants et qu'il est le PDG de son entreprise. Sa femme est la clé de tout pour pouvoir récupérer sa vie et sa famille d'origine. Le duo mythique de la série Desperate Housewives enfin réuni dans une histoire de Noël inédite et diffusée en prime time le lundi 12 décembre !