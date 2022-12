Coup de foudre avant Noël (Partie 2)

Ethan Holt est chef de projet chez Bellingham, une importante société de construction dans l’immobilier. Il travaille avec Sean Doyle, un cadre dirigeant qui n’hésite pas à employer des méthodes douteuses pour remporter des marchés. Sean demande à Ethan de menacer Lottie Feldman, une vendeuse de journaux qui refuse de céder alors que le promoteur souhaite raser tout le quartier où se trouve sa boutique. Joyce, l'épouse d'Ethan, lui rappelle qu’en ce 24 décembre, cela fait exactement vingt ans qu’ils se sont rencontrés dans un ascenseur tombé en panne où ils sont restés coincés durant quatre heures. Ils ont l’intention de fêter l'événement quand Ethan rentrera de la fête de Noël de son entreprise. Mais avant, il doit encore faire un détour pour faire pression sur Lottie Feldman. Joyce le lui déconseille car cela ne lui ressemble pas. Elle lui annonce également que comme Colin et Trisha, leurs deux enfants adoptifs, sont grands, elle souhaite reprendre ses études pour devenir avocate. Mais cela coûte cher et Ethan est réticent à son projet. Il regrette alors les choix qu’il a faits. Il se dit que s’il avait été moins gentil et qu’il avait pris l’ascenseur avec Sean et pas avec Joyce, sa vie aurait été très différente. Un Père Noël qui l’entend formuler ce vœu l’exauce : Ethan se réveille le 1er décembre et non plus le 24, il est copropriétaire et P.-D. G. de Doyle & Holt et il a le chauffeur, la belle maison, le bureau luxueux et la voiture de sport qui accompagnent ce poste prestigieux. Mais il n’est pas marié à Joyce : celle-ci est avocate et représente La maison des jeunes de Chester, une structure que Doyle & Holt souhaite démolir. Ethan se réjouit du luxe dans lequel il vit, mais il souhaite retrouver sa femme et ses enfants qui sont dans une famille d’accueil différente. Le Père Noël lui annonce qu’il devra comprendre ce qui est important avant Noël. Sinon, il oubliera tout de son autre vie et restera enfermé dans son existence de célibataire richissime...