Coup de foudre en cadeau de Noël

Amour • Comédie |

Titre original : How to Fall in Love by Christmas - Désormais à la tête d'une société de lifestyle, l'écrivaine Nora Winters (Teri Hatcher) est à la recherche d'un partenariat pour sauver son entreprise. Pour l'y aider, elle doit rédiger une rubrique dont la thématique est l'amour à Noël, épaulée par un séduisant photographe, Jack Paxton.