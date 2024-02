Romance • Fiction étrangère

Anna Wells est le second de Dean, animateur et chef d'une émission culinaire. Alors qu'un tournage de plusieurs émissions est prévu au Portugal, le chef est aux abonnés absents car il refuse de signer son nouveau contrat. Pour respecter le planning, Anna accepte de remplacer Dean et de tourner les premières séquences. Pourtant, elle n'est pas du tout à l'aise, même si Lucas, le directeur d'un grand marché de producteurs, fait tout son possible pour lui faire découvrir les meilleurs produits et lieux de tournage, tout en lui dévoilant les autres charmes du Portugal... Au grand dam de Josh, le caméraman de l'équipe, qui est aussi le meilleur ami d'Anna. Suite à sa première expérience de tournage calamiteuse, Anna propose un nouveau format d'émission où elle sortirait des cuisines, quitte à même cuisiner la pêche du jour sur un bateau ! Elle fait preuve d'un tel naturel et d'une telle aisance que cela pourrait bien contrarier la star de l'émission, qui finit par réapparaître...