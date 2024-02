Coup de foudre en harmonie

Violet McKay a quinze jours, soit jusqu’à la Saint-Valentin, pour permettre à Charles Carver de recouvrer l’usage de la parole grâce à la musicothérapie. Elle pourra ainsi obtenir son diplôme et décrocher le travail de ses rêves : musicothérapeute au sein de l’hôpital universitaire. La mission de la jeune femme s’annonce immédiatement plus compliquée que prévue. En effet, Blake Williams, le cardiologue et petit-fils de Charles, est extrêmement sceptique quant aux bienfaits de la musique sur son patient. Le séduisant médecin tente de mettre des bâtons dans les roues de Violet. Mais c’est sans compter sur la détermination et le talent de la jeune femme...