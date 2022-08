Coup de foudre et conséquences

Séries & Fictions

Alex Whitman (Matthew Perry) et Isabel Fuentes (Salma Hayek) ont une brève aventure d' une nuit à Las Vegas. Quelques mois plus tard, Isabel resurgit pour apprendre à Alex qu'elle est enceinte de lui. Lui vient de New York et ne jure que pas son travail, elle vient du Mexique et place les sentiments au-dessus de tout. Et si trouver l'amour de votre vie signifiait changer la vie que vous aimez ?... Une histoire d'amour impulsive.