Coup de foudre, mystère et sable fin

Claire, jeune New-Yorkaise, est rédactrice pour un site internet. Fraîchement séparée de son petit ami, elle redécore son appartement avec son meilleur ami. Ils retrouvent un album photo qui appartenait à sa mère, décédée douze ans plus tôt. Ils découvrent que dans sa jeunesse, elle vivait à Playa Mariposa, au Mexique, et avait l’air très heureuse. Claire a toujours connu sa mère sous un angle plutôt strict, à l’opposé de ce qu’elle voit sur ces images. Elle se demande pourquoi sa mère ne lui a jamais parlé de cette période de sa vie. Elle décide de partir pour Playa Mariposa afin d'en savoir plus. Sur place, elle rencontre Juan, l’amour de jeunesse de sa mère, et se noue d’amitié avec lui, dans l’espoir d’en apprendre plus sur le passé de sa mère. Elle rencontre également Antonio, un jeune chef cuisinier qui travaille avec Juan. Malgré des débuts plutôt compliqués, ils se rapprochent de plus en plus, et Claire se rend compte qu’Antonio a plus a lui offrir qu'une visite de la ville et quelques recettes de cuisine.