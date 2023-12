Coup de foudre pour le roi des films de Noël

Amour • Comédie |

Le tournage d'un film de Noel vient s'installer dans la petite ville de Twelve Oaks. La costumière se désiste et le producteur engage au débotté Kerry Devin, une jeune créatrice de mode locale qui tient une boutique dans la ville. Kerry est réticente mais sa maman, Nancy, la pousse à accepte. De plus, sa boutique est dans une mauvaise passe financière. Au fur et à mesure qu'elle révèle son talent costumière, Kerry apprend aussi à connaître l'acteur qui joue le Père Noël, Brad Baxter... Sous ses airs de superstar prétentieuse, c'est un grand cœur.