Coup de foudre, set et match

Romance • Fiction étrangère

Après la mort de sa mère, Taylor Morrison, une ancienne joueuse de tennis, s’est reconvertie en coach pour enfants dans le club de son père. Sa meilleure amie Ashley, grande joueuse de tennis, doit jouer en double mixte avec William Campbell, un joueur connu pour ses accès de colère sur le terrain. Ashley demande à Taylor de les coacher, car ils n’arrivent pas à jouer ensemble. Après quelques réticences, Taylor accepte. Ashley et William font des progrès, mais Ashley se blesse pendant une randonnée en forêt. William propose alors à Ashley d’être sa nouvelle partenaire. Taylor hésite, mais finit par accepter. Ensemble, ils se tirent vers le haut et se rapprochent de plus en plus...