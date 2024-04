Coup de foudre sous les cascades

Amy est employée à une fonction technique au sein d’un magazine dédié à la nature et à l'aventure. Passionnée de photo, elle apprend que la photographe préférée de sa directrice ne pourra pas assurer le prochain sujet sur les cascades et demande à y aller à sa place. Elle se retrouve donc dans un hôtel au milieu des bois avec une mission : chasser les cascades. Elle rencontre Mark et sa fille, Kira, sur qui elle peut s’appuyer pour mener sa tâche à bien.