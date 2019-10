Agustin Galiana : "J’étais ravi de tourner dans mon pays avec Maud Baecker"

Gagnant de "Danse avec les stars" en 2017, personnage récurrent de la série "Clem", Agustin Galiana obtient avec "Coup de foudre en Andalousie" son premier rôle principal.

C’est la première fois que l’on vous voit dans une comédie romantique...

J’avais très envie de jouer dans ce genre d’histoire et je trouve la collection Coup de foudre très réussie. J’étais ravi à l’idée de tourner dans mon pays. C’était l’opportunité parfaite pour faire une petite visite et montrer ces beaux endroits de l’Espagne. Enfin, c’était mon premier rôle principal en France, l’occasion idéale pour un comédien de développer un personnage dans toute sa splendeur et de montrer une palette d’émotions différentes.

Comment décririez-vous Alvaro ?

C’est un homme passionné, instinctif, direct et sincère. Généreux et engagé, Alvaro croit en l’amour. S’il a fait des erreurs de choix dans le passé, il est persuadé qu’il a désormais trouvé la femme parfaite. Il essaye toujours de faire de son mieux. Il aime les animaux et s’occupe du haras familial avec les siens. C’est un peu le pilier de la famille, celui qui fait le lien entre tous.

Quelle est sa première impression sur Claire ?

Il est content de faire sa connaissance car c’est la sœur de Laura, sa future femme. Il la trouve sympa, lumineuse et est séduit par l’originalité de leur rencontre. Avec Maud Baecker, qui l’interprète, nous avons eu un véritable coup de foudre professionnel. On a passé un mois de tournage magnifique. C’était notre premier rôle-titre à tous les deux et nous avons passé beaucoup de temps ensemble pour nous y préparer au mieux.

Votre personnage est à la tête d’un haras. Comment vous êtes-vous préparé pour ces scènes ?

J’ai pris des cours d’équitation. Je suis très à l’aise avec les animaux. Je leur fais confiance. Monter à cheval demande une vraie connexion avec eux. Dans le dernier film que j’avais tourné pour TF1, Ils ont échangé mon enfant, j’interprétais un palefrenier et j’étais déjà à leur contact. Alvaro entretient une relation très forte avec ses animaux depuis leur naissance, il était important que je développe moi aussi ce genre de connexion. Ça a été une belle expérience. Je me suis beaucoup amusé et cela m’a donné très envie de continuer.

L’histoire se passe en Espagne et l’on vous voit danser et parler espagnol. Vous êtes dans votre élément !

Oui et ça a été un véritable plaisir. J’adore danser, que ce soit en discothèque, chez des amis ou comme je l’avais fait dans Danse avec les stars. Les scénaristes n’ont sûrement pas pu s’empêcher de m’écrire quelques scènes de danse ! Le flamenco correspond bien au tempérament sanguin et direct d’Alvaro. C’était génial de cumuler comédie et danse pour un rôle. Finalement, le plus difficile reste de maîtriser mon accent pour me faire comprendre. La séquence dans l’agence de voyage où Alvaro s’énerve n’était pas simple car j’avais à la fois beaucoup de texte et d’une forte intensité à jouer. Il fallait que je fasse attention pour que l’on me comprenne bien, tout en étant dans l’émotion.

Quels sont vos projets ?

Je joue actuellement au théâtre des Variétés dans la nouvelle pièce de Laurent Ruquier Le plus beau dans tout ça aux côtés de Régis Laspalès. Je tourne également la prochaine saison de Clem et je débuterai, fin septembre, le tournage du premier film d’Emmanuel Poulain-Arnaud, Les Cobayes, aux côtés de Judith Chemla. Enfin, je serai en concert à Paris à l’Alhambra, le 2 février prochain.

