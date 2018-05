Carnet rose : Laëtitia Milot a accouché !

Par CA | Ecrit pour TF1 |

Il y a six mois, Laëtitia Milot annonçait être enceinte de son premier enfant. Le poing levé aux côtés de son mari Badri, elle brandissait fièrement un test de grossesse positif. Ce mercredi 16 mai, son plus grand souhait s’est exaucé. A 37 ans, elle a donné naissance à son premier enfant, une fille, dont le prénom reste encore méconnu. C’est grâce aux réseaux sociaux que la comédienne a annoncé la nouvelle : "Sans le moindre doute le plus beau jour de notre vie. Toujours garder espoir. Merci la vie pour ce trésor", écrit-elle sur son compte Twitter. Un message accompagné d’un tendre cliché d’elle en train de tenir sa fille dans ses bras.

En mars 2017, elle avait subi une intervention chirurgicale pour augmenter ses chances de fonder une famille. Car depuis plusieurs années, Laëtitia Milot se bat contre l'endométriose, une maladie dont elle est atteinte et qui touche de nombreuses femmes. Malgré celle-ci, elle n’a jamais perdu espoir d’être maman un jour. "L’endométriose, c’est une maladie de couple. Avec Badri, on fait front. L’espoir fait vivre. On est persuadé que l’on aura un enfant, d’une manière ou d’une autre…" nous avait-elle confié lors d’une interview. Avec la naissance de sa fille, Laëtitia Milot souhaite délivrer un message : ne jamais perdre espoir.

