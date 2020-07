Coup de foudre à Bora Bora - À revoir en exclusivité sur MYTF1

En exclusivité, MYTF1 vous propose de (re)découvrir le téléfilm “Coup de foudre à Bora Bora” avec Laëtitia Milot et Philippe Bas.

Aujourd’hui, Valentine n’a plus aucun doute. Elle est bien amoureuse de Jérôme, son associé et meilleur ami. Bien décidée à lui déclarer sa flamme, elle décide d’embarquer avec lui pour un voyage professionnel sur l’île des amoureux : Bora Bora ! Mais sur place, tout ne va pas vraiment se passer comme elle l’avait imaginé. Céleste, la nouvelle petite amie de Jérôme s’est invitée...

Au casting

"J’avais envie d’en tourner une comédie romantique depuis longtemps. J’avais besoin de jouer un rôle différent et de montrer une autre facette. Me retrouver dans un registre plus léger m'a fait du bien. Coup de foudre à Bora Bora est une vraie comédie romantique. Tout au long, on se demande pou qui va pencher le cœur de Valentine. C’est ce que j’ai aimé dans le scénario. Le scénario est bien ficelé,” nous avait confié Laëtitia Milot en interview. De son côté, Philippe Bas s’était dit “ravi à la perspective de travailler avec Laëtitia Milot. Elle a une très belle énergie qui lui permet de diffuser quelque chose de particulier.”