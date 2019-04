Coup de foudre à... Saint-Pétersbourg : le tournage vient de commencer avec Héléna Noguerra et Thierry Neuvic !

Par Gaëlle BILLON | Ecrit pour TF1 |

Après « Coup de Foudre à Jaïpur » avec Rayane Bensetti et Lucie Lucas, « Coup de Foudre à Bora Bora » avec Laëtitia Millot et Philippe Bas, et « Coup de foudre sur un Air de Noël » avec Lannick Gautry et Barbara Cabrita, la collection s’étoffe avec un nouveau « Coup de Foudre » et un nouveau voyage. Cap à l’est : direction la ville des Tsars : Saint Pétersbourg. Pour ce nouvel épiode, on retrouve Héléna Noguerra dans le rôle de Marie, mère célibataire énergique et attachante qui découvre, le jour de Noël, qu’elle hérite d’un domaine près de Saint-Pétersbourg. Thierry Neuvic, quant à lui, campe le rôle de Vania, le directeur du domaine depuis des années. Entre eux, il va y avoir des étincelles.

LE RÉSUMÉ

Marie, mère célibataire énergique et attachante, découvre le jour de Noël qu’elle hérite d’un domaine près de Saint-Pétersbourg. Descendante d’une ancienne famille de Russes Blancs, elle devient propriétaire et responsable d’un parc touristique en difficulté et s’oppose à Vania, le directeur du parc depuis des années. Alors que Marie tente de sauver le parc et ses employés, Vania a peur qu’elle ne cause que des problèmes. Obligés de collaborer, ils vont s’attacher l’un à l’autre, alors que chacun croyait ne plus avoir droit à l’amour.







Comédie romantique

Réalisée par Christophe Douchand

Scénario – Adaptation – Dialogues de Cécile Lugiez et Cécile Leclere

D’après une histoire originale de Clara Bourreau et Cécile Lugiez

Une production Big Band Story en coproduction avec TF1





Avec : Héléna Noguerra (Marie), Thierry Neuvic (Vania)

Arièle Semenoff, Félix Glaux, Raphaël Lenget,

Leonid Glushchenko, Carolina Jurczak, Diana Rudychenko