Coup de foudre en Andalousie - À revoir en exclusivité sur MYTF1

En exclusivité, MYTF1 vous propose de (re)découvrir le téléfilm “Coup de foudre en Andalousie” avec Maud Baecker et Agustin Galiana.

Claire débarque dans le sud de l’Espagne, en Adalousie, pour assister au mariage de sa soeur cadette Laura. Mais dès son arrivée, les choses se compliquent… Laura a disparu ! Son fiancé Alvaro est en pleine crise de panique. Claire et lui n’ont plus qu’une semaine pour la retrouver avant le mariage en retraçant son parcours à travers toute l’Andalousie. Une semaine où Claire et Alvaro vont apprendre à se connaître et même devenir très proches...

Au casting

“C’est une jeune femme assez réservée et pudique qui a du mal dans ses relations avec les hommes. Claire s’est beaucoup occupée de sa sœur cadette, Laura, à la mort de leurs parents. Elle l’a élevée et est restée très protectrice. Elles ont deux tempéraments opposés et n’ont pas du tout la même relation aux hommes. Laura passe d’une histoire sentimentale à une autre sans états d’âme. Claire accepte les comportements de sa sœur et lui pardonne tout. Elle vit dans son ombre. Mais les événements vont l’amener à se révéler à elle-même. Elle va enfin oser et faire voler en éclats ses principes,” nous a confié Maud Baecker en interview.

Agustin Galiana lui, parle de son personnage comme étant un “homme passionné, instinctif, direct et sincère. Généreux et engagé, Alvaro croit en l’amour. S’il a fait des erreurs de choix dans le passé, il est persuadé qu’il a désormais trouvé la femme parfaite. Il essaye toujours de faire de son mieux. Il aime les animaux et s’occupe du haras familial avec les siens. C’est un peu le pilier de la famille, celui qui fait le lien entre tous”.