Coup de foudre en Andalousie - Quand Maud Baecker rencontre Agustin Galiana, le 14 octobre sur TF1

Dans la série "Coup de foudre à", cap sur Séville en Espagne avec les acteurs stars de "Clem" et "Demain nous appartient".

A l’occasion du mariage de sa sœur, Claire débarque en Andalousie et rencontre Alvàro, son futur beau-frère. Lorsque la sœur de Claire disparaît, ils se retrouvent à parcourir l’Andalousie pour la retrouver au plus vite, tout en ménageant la famille qui prépare la noce sans savoir… Claire, qui réfléchit toujours avant d’agir, et Alvàro, qui se laisse plutôt guider par sa passion, vont au fil de leurs recherches, devoir coopérer, apprendre à se connaître et finir par revoir fondamentalement leur vision de l’amour idéal.

Au casting



Avec : Agustin Galiana (Alvaro), Maud Baecker (Claire ), Constance Labbé (Laura ), Victoria Olloqui(Pilar), Daniel Lundh (César), Lola Casamayor (Carmen), Rodolfo de Souza (Pedro Luis), Nicolas Gaude(Pablo Nuñez), Alexis de Manresa (José), Sauce Ena (Maria), Laura Rincon-Escobar (Isabel), Ruben Molina (Juan), Jorge Tome (Flic), José Cruz (Flic), Ivan Gonzalez (Rafael), Théau Courtes (Fournisseur), Olga Navalon (Rocio), Vincent Deniard (Erwan), Carla Vallès Pujabet (Ana), John Salomé (Flic Malaga), Eric Meneboo (Manolo)

Dans la série "Coup de foudre à ..."

Il s'agit du sixième volet de la saga des comédies romantiques de TF1. Maud Baecker et Agustin Galiana prennent ainsi le relais de Lucie Lucas et Rayane Bensetti (Coup de foudre à Jaipur), Julie de Bona et Tomer Sisley (Coup de foudre à Noël), Laëtitia Milot et Amaury de Crayencour (Coup de foudre à Bora Bora) et Barbara Cabrita et Lannick Gautry (Coup de foudre sur un air de Noël).

Coup de foudre en Andalousie - Lundi 14 octobre à 21h05 sur TF1