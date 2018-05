Laëtitia Milot dans Coup de foudre à Bora Bora : "J’avais besoin de jouer un rôle différent "

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Après avoir enchaîné plusieurs projets de fiction pour TF1, Laëtitia Milot a joué dans une comédie romantique aux côtés de Philippe Bas. Un nouveau rôle pour lequel elle s’est beaucoup investie. Le synopsis de la comédie ? Le jour où Valentine (Laëtitia Millot) réalise qu'elle est amoureuse de Jérôme (Amaury de Crayencour), son associé et meilleur ami, elle décide de profiter d'un voyage professionnel à Bora Bora, l'île des amoureux, pour lui déclarer sa flamme. Mais une surprise de taille l'attend : Céleste (Thiphaine Daviot), la nouvelle petite amie de Jérôme s'est invitée dans les bagages. Pour conquérir l'homme de sa vie, Valentine va devoir se battre, sous le regard amusé de Marc (Philippe Bas), leur guide attitré, spécialiste de l'île.

Dans une interview accordée à TF1pro, Laëtitia Milot a fait quelques confidences sur le tournage du téléfilm<em> Coup de foudre à Bora Bora</em>. Elle a notamment révélé les raison qui l’ont poussée à accepter de jouer dans la comédie : "J’avais envie d’en tourner une depuis longtemps. J’avais besoin de jouer un rôle différent et de montrer une autre facette. Me retrouver dans un registre plus léger ma fait du bien. Coup de foudre à Bora Bora est une vraie comédie romantique. Tout au long, on se demande pou qui va pencher le cœur de Valentine. C’est ce que j’ai aimé dans le scénario. Le scénario est bien ficelé."

Et entre l’actrice et Philippe Bas, la complicité était au rendez-vous : "J’avais croisé Philippe lors d’une tournée de Danse avec les stars mais c’était la première fois que l’on jouait ensemble. Très sympathique, il met beaucoup de cœur dans tout ce qu’il entreprend. Il est très professionnel comme mes autres compagnons de jeu que ce soit Amaury de Crayencour et Thiphaine Daviot. On a formé une belle équipe. J’aime apprendre à connaître les comédiens avec lesquels je tourne et découvrir leur caractère à travers leur façon d’agir. C’est ainsi que naît la complicité."