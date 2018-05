Philippe Bas se confie : "J’étais ravi à la perspective de travailler avec Laëtitia Milot "

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Philippe Bas fait son grand retour dans les comédies romantiques aux côtés de Laëtitia Milot. L’acteur est à l’affiche du téléfilm Coup de foudre à Bora-Bora qui sera diffusé le 21 mai prochain en première partie de soirée. A l'instar des précédents téléfilms de TF1, une nouvelle histoire d'amour sera au cœur de cette fiction.

Le synopsis ? Le jour où Valentine (Laëtitia Millot) réalise qu'elle est amoureuse de Jérôme (Amaury de Crayencour), son associé et meilleur ami, elle décide de profiter d'un voyage professionnel à Bora Bora, l'île des amoureux, pour lui déclarer sa flamme. Mais une surprise de taille l'attend : Céleste (Thiphaine Daviot), la nouvelle petite amie de Jérôme s'est invitée dans les bagages. Pour conquérir l'homme de sa vie, Valentine va devoir se battre, sous le regard amusé de Marc (Philippe Bas), leur guide attitré, spécialiste de l'île.

Pour ce rôle, Philippe Bas s’est donc glissé dans la peau de Marc, un jeune homme à la personnalité généreuse et dotée de multiples atouts. Dans une interview accordée à <em>TF1pro,</em> il a expliqué ce qui l’a poussé à accepter de jouer dans une comédie romantique: "Ce genre me plaît beaucoup. Il s’agit souvent d’histoires dynamiques avec des rebondissements. C’est un excellent support aux situations comique et il y a également une part de tendresse, d’émotion et de passion qui me séduit", a-t-il déclaré. L’occasion également de revenir sur sa belle complicité avec sa partenaire de jeu, Laëtitia Milot. "J’étais ravi à la perspective de travailler avec Laëtitia Milot. Elle a une très belle énergie qui lui permet de diffuser quelque chose de particulier."

Au cours de cet entretien, l’acteur en a aussi profité pour revenir sur le tournage dans des paysages incroyables : "Au-delà de leur beauté, j’ai été marqué par ces lieux chargés de spiritualité. Lorsque l’on s’est retrouvé dans les terres, j’ai réalisé que le paysage de James Cameron dans Avatar existait réellement. C’est un vrai paradis ! J’encourage tout le monde à parcourir les ouvrages d’Olivier de Kersauson qui parlent de la Polynésie. Après ce tournage, leur lecture a pris une toute nouvelle résonnance," a-t-il conclu.