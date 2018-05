Rendez-vous le 21 mai pour "Coup de foudre à Bora-Bora" sur TF1

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Laetitia Millot et Philippe Bas sont à l'affiche de "Coup de foudre à Bora-Bora", la comédie romantique sera diffusée le 21 mai à 21 heures sur TF1.

Il y a de l’amour dans l’air, en ce mois de mai. Laetitia Millot, Philippe Bas sont à l’affiche de Coup de foudre à Bora-Bora. La comédie romantique sera diffusée le 21 mai prochain à 21 heures sur TF1. L’histoire met en scène, Valentine – incarnée par la belle Laetitia Millot – et Jérôme. Ils sont associés et meilleurs amis du monde. Mais, Valentine réalise que derrière l’amitié, il y a des sentiments amoureux et à l’occasion d’un voyage professionnel à Bora-Bora, elle décide de déclarer sa flamme à Jérôme.

Les choses ne vont pas se dérouler comme dans son plan, puisque Céleste, la nouvelle petite amie de Jérôme s’invite au voyage, à la dernière minute. Valentine va devoir se battre pour conquérir celui qu’elle aime. Tout cela, sous le regard amusé et attendri de leur guide, Marc (joué par Philippe Bas). D’ailleurs, l’arrivée de Marc dans la vie de Valentine va complètement bouleverser les sentiments de celle-ci.

Pour Laetitia Millot, « Coup de foudre à Bora Bora est une vraie comédie romantique. Tout le long, on se demande vers qui va pencher le cœur de Valentine. C’est ce que j’ai aimé dans le scénario. Le scénario est bien ficelé ». Elle ajoute : « Coup de foudre à Bora Bora raconte un triangle amoureux dans la lignée des comédies romantiques que l’on regarde avec plaisir et sans prises de tête ».