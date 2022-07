Coup de foudre à Jaipur

En savoir plus sur Rayane Bensetti

Anne, jeune avocate à la vie bien ordonnée, s'envole pour l'Inde où elle doit retrouver François, son futur mari et leurs amis pour leur mariage. Son vol est malheureusement détourné à 600 km de Jaïpur à cause d'un incident électronique… Anne engage alors Ravi, un chauffeur de fortune d'origine franco-indienne, pour la mener à bon port. Pour retrouver François, Anne va devoir surmonter bien des galères dans une Inde d'aujourd'hui, à la fois moderne et archaïque. Mais grâce à Ravi, elle va découvrir une vie différente et va peu à peu se retrouver.