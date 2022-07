Coup de foudre en Andalousie - Coup de foudre en Andalousie (Partie 1)

A l’occasion du mariage de sa sœur, Claire débarque en Andalousie et rencontre Alvàro, son futur beau-frère. Lorsque la sœur de Claire disparait, ils se retrouvent à parcourir l’Andalousie pour la retrouver au plus vite, tout en ménageant la famille qui prépare la noce sans savoir… Claire, qui réfléchit toujours avant d’agir, et Alvàro, qui se laisse plutôt guider par sa passion, vont au fil de leurs recherches, devoir coopérer, apprendre à se connaître et finir par revoir fondamentalement leur vision de l’amour idéal.