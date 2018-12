Denitsa fait valser les acteurs de Coup de foudre sur un air de Noël !

C’est sous les conseils avisés de la danseuse Denitsa Ikonomova, que les personnages de Coup de foudre sur un air de Noël apprennent à danser la valse viennoise ! La grande gagnante de la saison 9 de Danse avec les Stars mène la danse à Prague et « file un petit coup de main » sur le tournage de cette comédie romantique. Au programme, un décor féerique et un orchestre symphonique, où la valse viennoise est mise à l’honneur. « On pense savoir danser la valse mais pas du tout ! », s’exclame Barbara Cabrita (Mélodie). Pendant ce temps, Didier Flamand (Christian) répète sa chorégraphie sous l’œil de l’experte de Denista ! Rendez-vous lundi 17 décembre sur TF1 et en replay sur MYTF1 pour une soirée sous le signe de la féerie avec votre fiction Coup de foudre sur un air de Noël !