Les premières minutes inédites de Coup de foudre à Jaipur

Anne est une jeune avocate à la vie bien ordonnée. Pressée par la vie parisienne, elle court après la montre. Un beau jour, avant de passer un entretien d'embauche, elle percute un jeune homme qui est également avocat. En parallèle, Ravi part retrouver sa petite-amie, qui lui avoue sortir avec une fille et le quitte ! Deux plus tard, Anne et François se marient à Jaipur… Alors qu'Anne va s'envoler pour l'Inde où elle doit retrouver François, son futur mari et leurs amis pour leur mariage, un incident va se produire… Vont-ils se marier ? Va-t-elle croiser Ravi ?