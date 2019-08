NEWS - Mardi 25/10/11 - 14:37

Si les Néo-Zélandais sont devenus champions du monde, le journal local New Zealand Herald continue sa campagne d'accusation envers la France. Dusautoir, Rougerie et Papé sont au coeur de nouvelles polémiques pour des supposées fourchettes sur McCaw et pour une altercation avec un photographe.