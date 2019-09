Afrique du Sud, Du Toit appelé pour remplacer Trevor Nyakane

Alors qu’il s’était engagé en qualité de joker Coupe du Monde au Stade Toulousain, le pilier sud-africain Thomas Du Toit ne rejoindra pas la Ville Rose.

Pour faire suite au forfait de Trevor Nyakane après une blessure au mollet droit lors du choc entre l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, le pilier des Sharks de Durban, Thomas du Toit rejoindra le squad sud-africain demain alors qu’il était à deux doigts d’atterrir en France.

Pour Rassie Erasmus, le sélectionneur sud-africain : « c’est un coup dur pour Trevor, il a eu une grande saison et a toujours répondu présent à chaque fois qu’il était sur le terrain… C’est un coup dur pour lui et l’équipe mais c’est aussi une opportunité pour Thomas (Du Toit) et pour Vincent (Koch) qui ont une opportunité de franchir un palier ! »

Du Toit devrait être opérationnel pour la rencontre face à la Namibie samedi à Nagoya (11h45) après avoir effectué une partie de la préparation avec le groupe sud-africain.

Finalement, le Stade Toulousain qui se réjouissait d’accueillir une recrue de choix se retrouve impacté une fois de plus par la coupe du monde. Pour rappel, le club haut-garonnais compte déjà 11 joueurs au Japon dont 8 avec le XV de France !