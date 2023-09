Afrique du Sud - Irlande : Score et résumé, Coupe du monde de rugby 2023, poule B

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - L'Irlande a disposé de l'Afrique du Sud (8-13) dans le choc de la poule B, samedi 23 septembre 2023, au Stade de France.

Afrique du Sud - Irlande : 8-13



C'EST FINI ! L'Irlande bat les Springboks dans le choc de cette poule B ! Un match énorme en intensité !



81e : L'Irlande récupère le ballon après le ballon porté et le regroupement qui suit. Quel match en défense ce soir !



79e : L'Irlande est pénalisée. Libbok va chercher la touche dans les 22m.



77e : L'Irlande a 5 points d'avance. Il faut un essai transformé aux Boks. Ou un essai pour le nul.



77e : Crowley passe la pénalité face aux perches ! 8-13.



76e : La mêlée irlandaise gagne encore ! Pénalité !



75e : Mêlée introduction Irlande à 5m de la ligne d'en-but des Boks. Peut-être une balle de match pour l'Irlande.



70e : Jeu stoppé pour soigner les blessés.



70e : Du Toit perd le ballon près de la ligne de touche, alors que l'Afrique du Sud avait fait une belle percée avec Van de Staden.



66e : On comprend pourquoi le staff des Boks a récupéré Handré Pollard après le forfait de Malcom Marx. Il faut régler l'imprécision au pied qui peut coûter très cher.



66e : Nouvel échec au pied des Boks, cette fois avec De Klerk depuis les 51m face aux perches.



64e : Libbok se rate encore au pied... Beaucoup de points perdus avec les tirs à distance.

63e : La mêlée des Boks détruit l'Irlande. Pénalité pour les Sud-Africains.

62e : Afrique du Sud : Trevor Nyakane a remplacé Frans Malherbe.