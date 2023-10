Afrique du Sud - Tonga : Score et résumé, Coupe du monde de rugby 2023, poule B

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - L'Afrique du Sud s'est imposée face aux Tonga (49-18), dimanche 1er octobre, au Vélodrome, et pris la place de leader de la poule B à l'Irlande.

Afrique du Sud - Tonga : 49-18



FIN DU MATCH ! L'Afrique du Sud s'impose avec le bonus face aux Tonga.



81e : Libbok passe la transformation. 49-18.



80e : ESSAI DES BOKS ! Kwagga Smith marque le dernier essai du match. 47-18.





79e : On se dirige vers la fin du match.



75e : Les Tongiens pas loin d'un nouvel essai, mais les Boks récupèrent le cuir dans leurs 22m.



74e : Pellegrini se charge lui-même de la transformation. Mais c'est à côté. 42-18.



73e : ESSAI DES TONGA ! Patrick Pellegrini, après un beau coup de pied sur l'aile, récupère le ballon et va à dame. 42-18.







69e : Beau travail des Boks en mêlée. Libbok va chercher une belle touche dans les 22m des Tongiens.



64e : Libbok passe la transformation. 42-13.



63e : ESSAI DES BOKS ! Marco van Staden marque à son tour. 40-13.







59e : Libbok passe la transformation. 35-13.



58e : ESSAI DES BOKS ! Willie Le Roux va à dame sur l'aile gauche, après une belle passe de Canan Moodie.



54e : Havili rate la transformation. 28-13



53e : ESSAI DES TONGA ! Trouvé sur l'aile, côté droit, Fine Inisi va à dame et inscrit le deuxième essai tongien ce soir. 28-13.



52e : Pas de carton jaune contre Etzebeth, qui a touché à la tête un rival. Les Boks sont juste pénalisés.



51e : Pollard sort dans la foulée. Après un début de match en mode diesel, le buteur a retrouvé ses marques dans le jeu.



51e : Pollard passe la transformation ! 28-8.



49e : ESSAI DES BOKS ! L'essai du bonus est marqué par Jesse Kriel en mode talonneur près de la ligne d'en-but. 26-8.



48e : Belle touche trouvée par Pollard après une pénalité contre les Tonga.



47e : Reinach est sanctionné sur cette mêlée. Havili trouve une touche.



46e : Mêlée avec introduction Tonga dans les 22m des visiteurs.



41e : C'est reparti au Vélodrome !



Première période



MI-TEMPS ! L'Afrique du Sud mène 21-8 face aux Tonga. Un score logique, même si les Tonga auraient pu avoir un essai en plus.



39e : Havili manque la transformation. 21-8.



38e : ESSAI DES TONGA ! Après une phase de jeu dans les 22m, Ben Tameifuna marque le premier essai des Tongiens dans ce match. 21-8.







33e : Pollard passe la transformation. 21-3.



32e : ESSAI DES BOKS ! Deon Fourie marque le 3e essai des Boks sur un ballon porté bien amené. 19-3.







29e : Pas de carton jaune pour Augustine Pulu, l'arbitre estime que la faute n'est pas "dangereuse". Juste une pénalité. Mapimpi sort sur protocole malgré tout.



29e : MTO pour regarder un plaquage tongien sur Mapimpi. Possible tête contre tête.



27e : Bonne défense des Tonga dans leurs 22m sur un ballon porté des Boks.



21e : Pollard passe la transformation. 14-3.



20e : ESSAI DES BOKS ! Moodie intercepte un ballon contre par l'épaule de Koch - mais sans en-avant - et file à dame. 12-3.



18e : Les Tongiens sont finalement pénalisés après une longue phase de possession.



14e : Havili botte en touche près de la ligne d'en-but.



14e : Les Tonga collent la pression devant la ligne d'en-but, mais sans marquer. Un coup de pied vers la zone est mal capté par Le Roux et l'ailier tongien arrive un poil en retard pour aplatir !



11e : Grosse défense des Boks devant leur ligne d'en-but. Mais l'arbitre revient sur une faute de Vermeulen. Les Tongiens prennent la mêlée.



6e : Pollard passe la transformation. 7-3.



5e : ESSAI DES BOKS ! Pénalisés, les Tonga sont en mode "arrêt" et se font surprendre par le jeu rapide de Cobus Reinach qui a engagé juste derrière l'arbitre. Malin ! 5-3.







4e : Les Tonga sont pénalisés. Pollard trouve une belle touche dans les 22m adverses.



3e : Havili passe la pénalité ! Les Tonga débloquent le tableau d'affichage. 0-3.



2e : Jasper Wiese est sanctionné pour un hors-jeu sur un ruck. Pénalité pour les Tonga.



1ère : C'est parti au Vélodrome !



Le Sipi Tau est exécuté par les Tongiens sur la pelouse.



Place aux hymnes !



Les deux équipes sont sur la pelouse du Vélodrome !



L'avant-match



L'Afrique du Sud doit rebondir. Battu par l'Irlande au Stade de France (8-13) lors de la 3e journée de la phase de groupes, le champion du monde en titre doit s'imposer avec le bonus face aux Tonga ce dimanche 1er octobre 2023, au stade Vélodrome à Marseille, pour espérer finir premier de la poule B.



Afrique du Sud - Irlande : Tous les essais



Les Tonga déjà tournés vers la Roumanie



De leur côté, les Tonga sont à la recherche d'un premier succès dans ce Mondial. Mais leurs adversaires du jour semblent un cran au-dessus. Le dernier match face à la Roumanie devrait leur permettre de sauver l'honneur.



Poule B : le résumé vidéo d'Ecosse - Roumanie



Vous pourrez suivre cette rencontre sur TF1 et MYTF1 en streaming vidéo à partir de 20h50. Sur cette page direct commenté, vous pourrez retrouver tous les meilleurs moments du match en vidéo.







LES COMPOSITIONS



Du côté des Boks, Jacques Nienaber effectue douze changements par rapport au XV qui a débuté face à l'Irlande. Siya Kolisi, qui fêtera sa 50e cape comme capitaine, Eben Etzebeth et Jasper Wiese enchaînent. Handré Pollard, convoqué pour remplacer Malcom Marx, est titularisé à l'ouverture.



Pour les Tonga, le sélectionneur Toutai Kefu effectue trois changements par rapport à la défaite face à l'Ecosse.



Afrique du Sud

15. Willie Le Roux - 14. Grant Williams, 13. Canan Moodie, 12. Andre Esterhuizen, 11. Makazole Mapimpi - 10. Handré Pollard, 9. Cobus Reinach - 7. Duane Vermeulen, 8. Jasper Wiese, 6. Siya Kolisi (Cap.) - 5. Marvin Orie, 4. Eben Etzebeth - 3. Vincent Koch, 2. Deon Fourie, 1. Ox Nche

Les finisseurs : 16. Marco van Staden, 17. Steven Kitshoff 18. Trevor Nyakane, 19. Franco Mostert, 20. Kwagga Smith, 21. Jaden Hendrikse, 22. Jesse Kriel, 23. Manie Libbok

Tonga

15. Salesi Piutau - 14. Fine Inisi, 13. Malakai Fekitoa, 12. Pita Ahki, 11. Anzelo Tuitavuki - 10. William Havili, 9. Augustine Pulu - 7. Sione Talitui, 8. Semisi Paea, 6. Tanginoa Halaifonua - 5. Sam Lousi, 4. Halaleva Fifita - 3. Ben Tameifuna (Cap.), 2. Paula Ngauamo, 1 Siegfried Fisi'ihoi

Les finisseurs : 16. Sam Moli, 17. Tau Koloamatangi, 18. Sosefo Apikotoa, 19. Adam Coleman, 20. Sione Vailanu, 21. Sonatane Takulua, 22. Patrick Pellegrini, 23. Afusipa Taumoepeau