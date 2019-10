AJ MacGinty : d'Hollywood au Mondial de rugby !

L'ouvreur des États-Unis, AJ MacGinty, a fait une apparition dans le film Alexandre, aux côtés d'Angelina Jolie, lorsqu'il était adolescent !

La vie d'AJ MacGinty fera sans doute un jour l'objet d'un film tant elle s'avère palpitante.

Footballeur ou rugbyman ?

Né à Dublin (Irlande) en 1990, AJ MacGinty a longtemps hésité entre le football et le rugby, optant définitivement pour le ballon ovale à l'âge de 17 ans.

En 2011, il a rejoint les Etats-Unis, jouant avec le New York Athletic Club Rugby FC. Après avoir vécu de nombreuses années aux États-Unis, il a obtenu la nationalité américaine et a commencé à jouer pour le XV des USA en 2015. Il a ainsi participé au Mondial 2015 en Angleterre et est titulaire indiscutable pour le Mondial 2019 au Japon.

Avec Angelie Jolie, Val Kilmer et Colin Farrell dans "Alexandre"

Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'avant cette brillante carrière rugbystique, AJ MacGinty a été acteur dans un immense succès du cinéma hollywoodien : Alexandre, film réalisé par Oliver Stone en 2004 et retraçant la carrière d'Alexandre le Grand.

Agé de 14 ans à l'époque, il raconte comment il s'est retrouvé dans de film : "Un casting cherchait un garçon aux cheveux bruns et aux yeux bleus et mesurant au moins 1,50 m. Je suis allé à la première audition mais il y avait tellement de monde que je suis parti. Ma mère a insisté pour que je me représente et j'ai été pris lors d'une seconde audition."

AJ MacGinty raconte ensuite les coulisses du tournage avec quelques anecdotes croustillantes : "J'ai tourné cinq scènes au Maroc donc je dois apparaître deux secondes à l'écran. J'ai rencontré Colin Farrell et Val Kilmer. Chaque fois que je voyais Val, il était au bar, titubant et avec une fille à son bras. Mais je n'ai pas beaucoup discuté avec lui, j'étais jeune et je ne comprenais pas trop ce qu'il se passait".

De ce tournage, AJ MacGinty conserve précieusement une photo avec Angelina Jolie, que l'on peut voir sur le compte Twitter du joueur. Et comme il le tweete avec humour, il garde bon espoir de séduire la célèbre actrice.