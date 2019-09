Le pilier français a ressenti une douleur à la cuisse lors de l’entraînement aujourd’hui.

C’est une information donnée par nos confrères de RMC Sport et confirmée par l’Equipe. Demba Bamba a ressenti une douleur qui l’a empêché de poursuivre la séance aujourd’hui à Kumamoto avec le XV de France. Le pilier droit s’est arrêté et sa participation au match contre les États-Unis mercredi est fortement compromise. Bamba avait déjà été gêné à la jambe pendant la préparation et revient d’une opération des cervicales qui l'avait tenu éloigné des terrains en fin de saison dernière.