Angleterre - Afrique du Sud (15-16) : Score et résumé, Coupe du monde de rugby 2023, demi-finales

L'Angleterre affronte l'Afrique du Sud samedi soir (21h) en demi-finale de la Coupe du monde de rugby 2023. Un match à suivre en direct sur TF1 et MYTF1.

Angleterre - Afrique du Sud : 15-16



81e : C'EST FINI ! L'Afrique du Sud renverse sur le gong les Anglais, qui avaient fait un match clinique et parfait pendant une heure de jeu. Ils défendront leur titre face aux All Blacks le samedi 28 octobre.



79e : Beau coup de pied de De Klerk qui trouve une belle touche.



78e : George Ford entre en jeu ! Le tout pour le tout chez les Anglais.



78e : ELLE PASSE ! Superbe coup de pied longue distance de Pollard ! 15-16 !







77e : Les Anglais sont pénalisés ! Pénalité pour la gagne chez les Boks !







76e : L'arbitre intervient deux fois pour refaire la mêlée. Les Anglais sont dans le viseur.



76e : Nouvelle mêlée à mi-terrain. Les Boks vont chercher la pénalité. Moment très important pour eux.



73e : Les Boks demandent une mêlée. Et ils arrivent à se sortir du danger.



71e : Beau coup de pied de Farrell mal capté par les Boks. Care est finalement mis en touche.



70e : Mbonambi est soigné à la cuisse droite. Le talonneur va devoir serrer les dents.



70e : Pollard passe la transformation ! 15-13.



70e : ESSAI DES BOKS ! Bon ballon porté des Boks, enfin, et ballon donné à Fourie qui est stoppé. Le ballon est ensuite donné à Snyman qui va à dame ! Le match est relancé ! 15-11.





69e : Très belle touche trouvée par Pollard dans le camp anglais. C'est un peu maintenant ou jamais pour les Boks.



65e : Récupération anglaise sur un contest. Encore une phase de jeu des Boks stoppée. Le jeu s'était porté sur Kolbe qui touche peu de ballons ce soir.



64e : La mêlée anglaise est encore sanctionnée. Les Boks trouvent une belle touche dans le camp anglais. Première fois depuis 10 minutes qu'ils reviennent.



63e : Ben O'Keefe appelle les deux capitaines. Il en a marre de voir les porteurs d'eau tout le temps sur la pelouse pour donner des bouteilles ou des serviettes. Prochaine fois, l'équipe en faute sera pénalisée.



62e : Les en-avant s'enchaînent des deux côtés. Le ballon échappe des mains avec l'humidité.



60e : Enorme mêlée des Boks ! Ils récupèrent le ballon et se dégagent de la pression anglaise.



58e : Oh le coup de pied de Steward qui met Arendse en difficulté ! Deux en-avant pour l'ailier et mêlée introduction Angleterre. Farrell exulte.



56e : Vincent Koch remplace Frans Malherbe pour les Boks. Kyle Sinckler remplace Dan Cole pour l'Angleterre en première ligne.



54e : Les Anglais sont à l'abri d'un essai transformé. La finale leur tend les bras pour le moment.



53e : Entrées de Chessum, Care, Genge pour l'Angleterre.



53e : OH LE DROP DE FARRELL ! Aux 50m, pas aligné face aux perches, l'ouvreur anglais passe un coup de pied magnifique ! 15-6 !







52e : Oh l'action des Boks ! Enorme impact sur la mêlée avec un ballon récupéré. Pollard botte vers Arendse, qui joue vers Le Roux dont le coup de pied sort de la zone anglaise. Pas d'essai, mais enfin un éclair de jeu dans ce match !



51e : Kwagga Smith et Deon Fourie entrent en jeu. Siya Kolisi et Duane Vermeulen sortent.



51e : Le jeu est encore stoppé. L'arbitre revient sur un en-avant des Boks.



49e : Nche remplace Kitschoff en première ligne chez les Boks.



47e : Oh le ballon qui a glissé des mains de Jamie George sur la touche !



46e : RG Snyman remplace Eben Etzebeth.



44e : lancer pas droit de Jamie George, à 5m de la ligne des Boks ! Les Anglais sont dans la peau des Boks, sanctionnés plusieurs fois en première période.



44e : Willie Le Roux remplace Damian Willemse au poste d'arrière.



44e : Beau coup de pied de Farrell dans les 22m des Boks. Willemse est en difficulté et échappe le ballon en touche.



43e : Entrée en jeu de Faf de Klerk à la place de Cobus Reinach.



42e : Les Boks sont sanctionnés pour une irrégularité dans un ruck. Willemse est fautif.



41e : C'est reparti au Stade de France !



Première période



MI-TEMPS ! L'Angleterre mène au score face aux Springboks. Très minimaliste, l'Angleterre utilise un peu la même tactique que les Boks face aux Bleus en utilisant au maximum le jeu au pied. Et ça paye. Les Boks ont été très maladroits de leur côté. Ils ne peuvent que s'améliorer après la pause. Leur banc leur fera du bien.



39e : Farrell passe la pénalité. 12-6.



38e : Retour de Tom Curry sur la pelouse.



38e : Les Boks sont pénalisés. Du Toit a fait obstruction sur May. Farrell choisit de frapper.







36e : Pollard trouve 35m au pied depuis son camp. Son entrée fait du bien aux Boks.



35e : Pollard passe la pénalité. 9-6.



35e : L'arbitre revient à une pénalité pour les Boks dans les 22m. Pollard va la frapper.



33e : La joie de Freddie Steward.









33e : Tom Curry, blessé au nez, sort. Billy Vunipula entre.



32e : Le duo Erasmus - Nienaber fait un premier changement : Manie Libbok sort. Handré Pollard entre. Le jeu au pied de ce dernier est nécessaire pour un tel match. Libbok n'y était pas.



31e : Libbok s'en sort bien. Il avait commis un en-avant dans ses 22m. Mais l'arbitre revient à une pénalité contre les Anglais. Juste avant, festival de mauvais choix au pied : Farrell et Libbok étaient les fautifs.



29e : Etzebeth est sanctionné pour un hors-jeu sur la sortie de balle dans le ruck.



27e : La touche pour les Boks dans les 22m anglais. Et Mbonambi est encore sanctionné pour un lancer pas droit. Mêlée.



27e : Joe Marler est sanctionné car il ne s'est pas sorti de la zone plaqueur / plaqué. Il en rigole avec l'arbitre. "La prochaine fois, j'en sortirai !"



26e : Encore un grattage des Anglais ! Kolbe a pris une louche et n'a pas pu dégager le ballon.



24e : C'est donc une pénalité légèrement en coin pour Farrell qui la passe. 9-3.



23e : Avantage pour les Anglais, après une séquence où Libbok a mal joué vers Reinach dans les 22m des Boks. Mais le ballon file en touche. Retour à la pénalité sifflée contre Kolisi.



21e : Libbok passe la pénalité. 6-3.



20e : Les esprits s'échauffent encore après une pénalité sifflée contre Daly. Owen Farrell est furieux.



17e : La mêlée des Boks est sanctionné ! Mêlée effondrée du côté de Kitshoff.



16e : Encore une énorme défense anglaise sur le ballon porté des Boks ! Ils jubilent ! Mêlée introduction Angleterre.







16e : Libbok va rechercher une touche, plus proche de la ligne d'en-but.



15e : Manu Tuilagi a poussé Reinach après la récupération du ballon par les Anglais. Ils sont donc sanctionnés d'une pénalité.



15e : Début de bagarre générale ! Il y a de la tension.



15e : Encore une défense incroyable des Anglais qui récupèrent le ballon sur ce ballon porté des Boks, dans les 22m du XV de la Rose.



14e : Les Anglais sont sanctionnés pour des hors-jeu sur un coup de pied de Farrell. Curry et Itoje sont sanctionnés.



13e : C'est un début de match difficile pour les Springboks. Ils avancent peu balle en main, perdent les duels sur les ballons aériens, sont souvent sanctionnés dans les rucks et ne sont pas en réussite sur les touches.



10e : Farrell passe la pénalité à bout portant. 6-0



10e : Kolisi est sanctionné pour un contest illégal dans ses 22m. Pénalité pour les Anglais.



8e : Le lancer des Boks est sanctionné ! Il n'est pas droit ! Mbonambi n'en revient pas. Les Anglais jubilent.



7e : Encore un coup de pied précis de Mitchell qui trouve une touche dans les 22m des Boks.



7e : Stewart récupère le ballon sur ce coup de pied des Boks.



6e : La pluie a repris de plus belle à Paris.



5e : Beau coup de pied de Farrell vers l'aile de Kolbe et l'ancien ailier du Stade Toulousain ne peut pas capter le ballon. Mêlée.



5e : Les Anglais récupèrent le ballon sur cette touche !



4e : Lancer pour les Boks en touche après un coup de pied de Mitchell. Daly était pourtant au rendez-vous pour récupérer le ballon.



2e : Farrell passe la pénalité. 3-0.



2e : Mostert est sanctionné dans un ruck. Pénalité d'entrée pour les Anglais.



1ère : C'est pari au Stade de France !



Avant-match



Place aux hymnes !



Composition Angleterre





Composition Afrique du Sud







Les deux équipes arrivent sur la pelouse !



Soirée bien étrange pour le Stade de France : il y a des sifflets pour tout le monde, arbitre y compris. Monsieur O'Keefe, qui avait sifflé le quart entre les Bleus et les Boks, remet ça.



Bonsoir à tous et bienvenue sur MYTF1 pour suivre en direct commenté la demi-finale entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Coup d'envoi à 21h00.



L'avant-match



Les supporters français espéraient que ce samedi 21 octobre soit un soir de fête, et de possible qualification en finale de la Coupe du monde de rugby 2023. Mais l'Afrique du Sud a eu le dernier mot dans un choc très tendu en quarts de finale le week-end dernier et ce sont bien les Springboks qui affronteront l'Angleterre en demi-finale au Stade de France.



Vidéo : Le top 5 des plus beaux essais des quarts de finale



Le XV de la Rose a de son côté mis fin au joli parcours des Fidji, qui se rêvait en équipe surprise de la compétition. Ce choc, plus équilibré sur le papier que celui de vendredi entre la Nouvelle-Zélande et l'Argentine, est à suivre en direct commenté sur MYTF1, et en direct sur TF1.



Les compos d'Angleterre - Afrique du Sud



Angleterre : Steward ; May, Marchant, Tuilagi, Daly ; (o) Farrell (cap), (m) Mitchell ; Curry, Earl, Lawes ; Martin, Itoje ; Cole, George, Marler



Afrique du Sud : Willemse ; Arendse, Kriel, De Allende, Kolbe ; (o) Libbok, (m) Reinach ; Du Toit, Vermeulen, Kolisi (cap) ; Mostert, Etzebeth ; Malherbe, Mbonambi, Kitshoff