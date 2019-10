Angleterre-Afrique du Sud : Ford et Farrell alignés pour la finale

Eddie Jones a dévoilé son XV de départ pour la finale de la Coupe du monde (samedi, 10h00 sur TF1).

On ne change pas une équipe qui gagne ! Eddie Jones a décidé de reconduire le même XV de départ que face à la Nouvelle-Zélande. Et on peut le comprendre tant l'Angleterre a été impressionnante face à la Nouvelle-Zélande (19-7).

Pour faire face au aux Boks en finale, Eddie Jones fera donc confiance à George Ford à l'ouverture et son capitaine, Owen Farrell, sera décalé au poste de premier centre.

La composition de l'Angleterre pour la finale

Titulaires : Daly - Watson, Tuilagi, Farrell (cap.), May - (o) Ford, (m) Youngs - Underhill, B. Vunipola, Curry - Lawes, Itoje - Sinckler, George, M. Vunipola.

Remplaçants : Cowan-Dickie, Marler, Cole, Kruis, Wilson, Spencer, Slade, Joseph.