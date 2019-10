Angleterre-All Blacks - George Ford : "On y croit tous dur comme fer"

De passage en conférence de presse, George Ford s’est exprimé sur les chances de l’Anlgeterre face aux All Blacks.

Remplaçant contre l’Irlande en quart de finale, George Ford fera son retour dans le XV de départ pour affronter les All Blacks en demi-finale. Et même si les All Blacks sont double champions du monde en titre, George Ford croit aux chances de son équipe :

"C'est quitte ou double. Il se trouve que c'est une demi-finale de Coupe du monde, mais du point de vue de la préparation individuelle et collective, rien ne change : notre but est de nous mettre dans les meilleures conditions pour aller gagner ce match samedi. On y croit tous dur comme fer. On a confiance en nous parce qu'on se met beaucoup de pression pendant la semaine pour être prêts le week-end venu. C'est là-dessus que ce groupe se met le plus de pression.

Le but, c'est de se préparer du mieux qu'on peut, constamment, chaque jour, pour arriver samedi à 17 heures (N.D.L.R. : 10 heures en France) avec les idées claires et donner tout ce qu'on a pour les battre. C'est ça qui nous motive. On a joué pas mal de gros matches sur ces deux dernières années, alors on a l'habitude. Le staff a bien réfléchi en amont aux différents scénarios possibles. En tant que joueur, l'important est vraiment d'être au maximum dans l'instant présent.

C'est une demi-finale de Coupe du monde. Il y a beaucoup de pression sur les deux équipes. Mais ça nous convient très bien. Jouer une demi-finale de Coupe du monde face aux Blacks, que rêver de mieux ? Si on n'arrive pas à vibrer pour ça, à se nourrir de ça et à adopter le bon état d'esprit pour aborder ce genre de rendez-vous, alors on n'a rien à faire ici. Ce match va probablement se jouer à peu de choses, mais on a hâte d'y être."