Angleterre-Australie : Les compositions dévoilées

Le sélectionneur de l'Angleterre et son homologue australien ont dévoilé leur XV de départ pour le quart de finale (samedi, 9h15 sur TF1).

Angleterre : Farrell à l'ouverture, Ford sur le banc

Titulaire à l'ouverture lors des trois matches de poule de l'Angleterre, George Ford sera remplaçant pour défier les Wallabies et sera remplacé par Owen Farrell. Le sélectionneur Eddie Jones explique qu'il s'agit d'un choix tactique : "George était déçu mais il l'a très bien pris. Nous construisons l'équipe en fonction de l'adversaire et on a voulu renforcer notre défense au milieu du terrain pour contrer Kerevi qui porte beaucoup le ballon."

Eddie Jones revient ainsi à une ancienne formule qui a fait ses preuves : Owen Farrell à l'ouverture et Manu Tuilagi en premier centre, associé à Henry Slade qui revient de blessure.

On note également le retour Mako Vunipola au poste de pilier gauche tandis que George Kruis laisse sa place en deuxième ligne à Courtney Lawes.

Le XV de départ de l'Angleterre

Titulaires : Daly - Watson, Slade, Tuilagi, May - Farrell (cap), Youngs - Underhill, B. Vunipola, Curry - Lawes, Itoje - Sinckler, George, M. Vunipola.

Remplaçants : Cowan-Dickie, Marler, Cole, Kruis, Ludlam, Heinz, Ford, Joseph.

Australie : Petaia replacé au centre

Le sélectionneur Michael Cheika va associer une quatrième charnière en cinq matches et les titulaires seront Will Genia et Christian Lealiifano (Nic White et Matt To'omua prenant place sur le banc des remplaçants).

Quant à Jordan Petaia, qui avait joué à l'aile contre l'Uruguay et la Georgie, Michael Cheika a décidé de le replacer au centre, à la place de James O'Connor, où il sera associé à Samu Kerevi.

Le XV de départ de l'Australie

Titulaires : Beale - Koroibete, Petaia, Kerevi, Hodge - (o) Lealiifano, (m) Genia - Hooper, Nasairani, Pocock (cap.) - Arnold, Rodda - Alaalatoa, Latu, Sio.

Remplaçants : Uelese, Slipper, Tupou, Coleman, Salakaia-Loto, White, To'omua, O'Connor.