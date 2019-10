Angleterre - Eddie Jones : "Nous avons aiguisé l'épée"

C'est un Eddie Jones confiant et déterminé qui s'est présenté en conférence de presse avant la finale de la Coupe du monde Angleterre-Afrique du Sud (samedi 10h00 sur TF1).

"Nous n'avons pas beaucoup travaillé cette semaine, nous avons aiguisé l'épée", a déclaré Eddie Jones avant de se confier plus longuement : "Nous avons eu quatre années pour préparer ce match. Nous savons parfaitement où nous voulons aller tactiquement. Nous sommes en forme. Nous prenons énormément de plaisir sur le tournoi, vraiment nous avons passé des moments formidables. Maintenant, toutes les bonnes choses ont une fin et il nous reste une chance de bien terminer cette aventure. Donc nous n'avons qu'une envie, c'est de jouer cette finale. Nous savons ce qui nous attend."

Eddie Jones s'est ensuite exprimé sur les forces de son adversaire : "L'Afrique du Sud est un adversaire difficile et on devra se battre physiquement pour gagner. Mais les joueurs le savent et ils connaissent notre plan pour essayer de les contrer. Nous irons jouer sans appréhension. L'Afrique du Sud va sûrement jouer de la même manière qu'elle le fait depuis le début de la compétition, donc il faudra être bon dans ce bras de fer et saisir chaque opportunité de marquer des points. Nous savons la difficulté qu'ils vont nous opposer. Historiquement, nous savons que c'est l'équipe la plus intimidante du monde, donc nous allons tenter de chasser cette idée."

Enfin, Eddie Jones sur sa composition d'équipe, avec Ford et Farrell alignés dès le coup d'envoi : "Chaque semaine nous composons une équipe en fonction de ce qui se présente : les conditions météo, l'arbitre, l'adversaire, la façon dont nous voulons jouer. Et nous pensons qu'il s'agit là du meilleur équilibre pour le match qui nous attend cette semaine."