Angleterre - Japon : Score et résumé, Coupe du monde de rugby 2023, Poule D

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 - Suivez en direct commenté la rencontre entre l'Angleterre et le Japon (21h00). Ce match est à suivre à la télévision sur TF1 à partir de 20h50.

Angleterre - Japon : 34-12



FIN DU MATCH !

L'Angleterre s'impose face au Japon (34-12) après un match de moyenne facture. Malgré tout, la seconde période a été mieux pour les joueurs du XV de la Rose.



81e : L'essai est transformé par Ford. 34-12.



80e : ESSAI ANGLAIS ! Joe marchant marque l'essai du bonus sur le gong.



74e : Gros temps fort des Anglais, mais ils sont finalement pénalisés.



69e : Entrée de Marcus Smith. Il jouera au poste d'arrière. Ollie Lawrence entre également.



67e : L'essai est transformé par George Ford. 27-12.



66e : ESSAI ANGLAIS ! Freddie Steward, en bout de ligne, récupère le ballon et marque.



64e : George Martin remplace Courtney Lawes côté Angleterre.



63e : Stuart est cette fois sanctionné d'un en-avant dans les 22m japonais.



62e : Atsushi Sakate et Warner Dearns sont entrés du côté du Japon.



62e : Ben Youngs, Ellis Genge sont entrés en jeu. Alex Mitchell et Joe Marler ont quitté la pelouse.



59e : Jeu stoppé. Pause fraîcheur.



59e : Temps fort pour les Japonais avec deux percées sublimes, dont une de Matsushima, mais un en-avant dans les 22m condamne tout.



57e : George Ford transforme. 20-12.



56e : Pas d'en-avant sur la drôle d'action des Anglais. Le ballon a échappé des mains de Stuart avant de rebondir sur la tête de Joe Marler. Lawes a conclu. Le problème se situait avec le geste de Stuart/



56e : Essai anglais, mais il y a une incertitude. MTO pour vérifier.



54e : Pénalité pour le Japon. Matsuda la passe en face des perches. 13-12.



46e : C'est reparti à Nice !



Première période



MI-TEMPS !

L'arbitre renvoie les 30 acteurs aux vestiaires après ce coup de pied de Ford. Très haché ce match se joue pour le moment à celui qui commet le moins d'erreurs. L'Angleterre gagne donc.



42e : George Ford passe la pénalité. 13-9 pour l'Angleterre.



42e : Les Japonais sont pénalisés. Ford va tirer au but.



41e : Jeu stoppé. Un Japonais est blessé.



39e : Grosse erreur anglaise sur une penaltouche. Le ballon arrive sur la tête de Jamie George qui fait un en-avant.



37e : Erreur japonaise dans le jeu au pied... Le ballon est bêtement perdu.



31e : Pénalité pour le Japon après une faute de Johnny May. Matsuda fait le 3/3. 10-9.



26e : George Ford passe la transformation. 10-6.



24e : ESSAI ANGLAIS ! Ludlam marque en puissance, après une erreur japonais sur une touche.



23e : Matsuda marque ! 3-6 au tableau d'affichage en faveur du Japon.



22e : Pénalité pour les Japonais qui vont la prendre. Il y avait un hors-jeu anglais. Juste avant, Lemeki avait commis un en-avant, alors qu'il pouvait marquer l'essai...



21e : Pause fraîcheur ! Le jeu est stoppé.



20e : Oh le ballon contré par un Japonais sur un coup de pied de Ford ! Les Anglais s'en sortent bien sur le coup.



15e : Matsuda égalise en passant cette pénalité. 3-3.







15e : Les Anglais sont finalement pénalisés.







14e : Action caduque pour les Japonais pas loin de marquer le premier essai. Mais le coup de pied joué vers l'aile gauche est sort.



10e : Le jeu se porte sur l'aile pour les Anglais, mais Daly laisse échapper le ballon et commet un en-avant.



9e : Les Japonais sont sanctionnés pour un geste d'anti-jeu dans un ruck. Ils étaient tout proches de la ligne d'en-but.



8e : Les esprits s'échauffent sur l'aile droite.



8e : Temps fort des Japonais qui jouent beaucoup au pied.



7e : Semisi Masirewa sort du terrain sur blessure. Un en-avant bête et une blessure pour lui. Une soirée à oublier !



7e : Jeu stoppé. Semisi Masirewa s'est blessé. Juste avant, Ford a trouvé une bonne touche à mi-terrain.



5e : Coup d'envoi bien timide des Japonais.



4e : L'Angleterre ouvre le score après une pénalité sifflée. George Ford est évidemment au rendez-vous face aux perches. 3-0.





1e : En-avant dans la zone d'en-but du 15 japonais, Semisi Masirewa. Quelle erreur ! Mêlée dans les 22m avec introduction Angleterre.



1ère : George Ford donne le coup d'envoi !



Avant-match



Les hymnes sont maintenant terminés. Le match va débuter.



Place aux hymnes !



Les deux équipes arrivent sur la pelouse du stade de Nice !



Rappel : les compositions



Angleterre







Japon







L'avant-match



Le XV de la Rose pour confirmer. Vainqueur de l'Argentine lors de son entrée dans la compétition, l'Angleterre veut enchaîner avec un deuxième succès dans cette Coupe du monde de rugby 2023.



Afrique du Sud - Roumanie : le résumé du match



Ce dimanche 17 septembre à 21h00, les hommes de Steve Borthwick passent un test face au Japon, une des nations émergentes depuis plus d'une décennie. Vous pourrez suivre cette rencontre sur TF1 à partir de 20h50.



Vunipola sur le banc, Farrell toujours suspendu



Le sélectionneur anglais a effectué trois changements dans son quinze de départ avec les intégrations de Joe Marler et Kyle Sinckler en première ligne. Lewis Ludlam est le troisième joueur à intégrer l'équipe titulaire au poste de deuxième ligne.



Angleterre - Argentine : le résumé du match

Si Owen Farrell purge son dernier match de suspension, Billy Vunipola revient lui de suspension et débutera la rencontre sur le banc.



Angleterre - Japon : les compositions



Angleterre : 15. Steward - 14. May, 13. Marchant, 12. Tuilagi, 11. Daly - 10. Ford, 9. Mitchell - 7. Earl, 8. Ludlam, 6. Lawes (Cap.) - 5. Chessum, 4. Itoje - 3. Sinckler, 2. Dan, 1. Genge

Finisseurs : 16. Dan, 17. Genge, 18. Stuart, 19. Martin, 20. Vunipola, 21. Youngs, 22. Smith, 23. Lawrence

Japon : 15. Masirewa - 14. Matsushima, 13. Osada, 12. Nakamura, 11. Naikabula - 10. Matsuda, 9. Nagare - 7. Labuschagne, 8. Himeno (Cap.), 6. Leitch - 5. Fakatava, 4. Cornelsen - 3. Gu, 2. Horie, 1. Inagaki

Finisseurs : 16. Sakate, 17. Millar, 18. Ai Valu, 19. Dearns, 20. Shimokawa, 21. Saito, 22. Riley, 23. Lemeki



Suivez cette rencontre sur TF1 et MYTF1

Pour suivre cette rencontre, rendez-vous à 20h50 sur TF1 pour un coup d'envoi à 21h00. Vous pouvez également suivre la rencontre en streaming vidéo sur MYTF1.

Regarder le match sur le numérique sur navigateur ou l'application MYTF1 : Irlande - Tonga EN DIRECT VIDEO SUR MYTF1