Angleterre-Nouvelle-Zélande : Steve Hansen encense Eddie Jones

En conférence de presse, Steve Hansen, le sélectionneur des All Blacks, a encensé Eddie Jones, coach de l'Angleterre, son adversaire en demi-finale.

Steve Hansen et Eddie Jones s'apprécient et le sélectionneur a tenu à le réaffirmer en conférence de presse avant la demi-finale entre les All Blacks et le XV de la Rose : "Eddie est un sacré bon gars. C'est un très bon entraîneur".

Avec malice, Hansen est revenu sur les déclarations de Jones et le "spygate" : "Eddie et moi savons qu'en amour comme à la guerre tous les coups sont permis. Et Eddie sait qu'en temps de guerre il faut vous (N.D.L.R. : les médias) donner un peu de distraction. C'est le meilleur "piège à clic" au monde : dire que quelqu'un vous espionne. Tout le monde a sauté sur cette histoire. Au moins cela nous a permis de bien rire. Nous n'y croyons pas".

La demi-finale entre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande se jouera ce samedi 26 octobre à 10h00 heure française et sera diffusée sur TF1.