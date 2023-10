L'Argentine affrontait la Nouvelle-Zélande vendredi soir en demi-finale de la Coupe du monde de rugby 2023. Un match à revivre en commentaires.

C'est terminé ! La Nouvelle-Zélande, triple championne du monde, se qualifie pour la cinquième finale de son histoire en dominant nettement l'Argentine (6-44). Les All Blacks affronteront l'Angleterre ou l'Afrique du Sud !



80e+1 : Dernière mêlée à jouer pour les Argentins, qui veulent aller au bout de leurs efforts.

74e : ESSAI DES BLACKS ! Le triplé pour Will Jordan, qui s'offre une course en solitaire, avec du jeu au pied en prime. C'est superbe. 6-44, la transformation est manquée.

70e : Déjà une 10e faute de main des Pumas dans ce match. C'est beaucoup trop.

66e : Carton jaune pour Scott Barrett, coupable d'une faute d'antijeu.

62e : NOUVEL ESSAI ! Le 6e des Blacks, grâce à Will Jordan qui s'offre un doublé et vient concrétiser la grosse domination des siens. C'est trop facile... 6-39, ce n'est pas transformé.

55e : Le coaching néo-zélandais est logiquement réalisé à une petite demi-heure de la fin de cette rencontre. Les Blacks commencent à préparer leur finale !

48e : ENCORE UN ESSAI NEO-ZELANDAIS ! Les Blacks progressent notamment grâce à une inspiration de Mo'unga, Telea fait du mal aussi, et Frizell s'offre un doublé à l'arrivée ! 6-34 avec la transformation.

42e : ESSAI DES BLACKS DEJA ! Smith se joue de la défense argentine avec deux feintes de passe suite à une mêlée néo-zélandaise. 6-27 avec la transformation !

41e : C'est reparti au Stade de France !

C'est la pause ! Les Blacks ont un pied et demi en finale du Mondial.

40e+2 : ESSAI DES BLACKS ! Les Néo-Zélandais sont récompensés d'avoir tenté une dernière offensive avant la pause. Savea fait une grosse différence et Frizell conclut en coin, quasiment en marchant. 6-20 puisque Mo'unga est contrarié par le poteau sur sa tentative de transformation.

38e : Nouvelle pénalité pour les Blacks. Mo'unga la prend, 6-15 !

35e : Pris en l'air, Jordan obtient une pénalité à son tour.

35e : Boffelli réduit le score sur cette pénalité, 6-12 !

34e : Enorme défense des Blacks alors que les Pumas sont à quelques centimètres de la ligne. L'Argentine obtient une pénalité.

29e : Maladresse de Cane qui rend le ballon aux Pumas sur un en-avant. Smith essayait de donner du rythme.

26e : Le ballon est vite rendu aux Blacks, qui vont pouvoir se réorganiser.

25e : Hors-jeu très net de Scott Barrett, qui offre une pénalité à l'Argentine. Les Pumas vont chercher la touche.

20e : Les Pumas ont pris un double coup de massue après une entame très convaincante.

17e : NOUVEL ESSAI NEO-ZELANDAIS ! Au tour de Barrett de conclure une action de quasiment 80 mètres. Le jeu collectif des Blacks est parfaitement huilé ! Pas de transformation, 3-12.

11e : ESSAI DES BLACKS ! La Nouvelle-Zélande met la pression avec patience et maîtrise à quelques centimètres de la ligne. En quelques passes ultra rapides dont une sautée, Will Jordan est trouvé et ouvre le compteur des siens dans ce match ! 3-7 avec la transformation de Mo'unga.

9e : Les Blacks font mal sur un ballon porté et obtiennent une pénalité. Barrett va chercher une touche très proche de la ligne.

7e : Les Pumas sont déchaînés... mais pénalisés après un contest. Les Blacks doivent se réveiller.

5e : Ca passe pour Boffelli, dans une position facile. 3-0 pour l'Argentine !

3e : Les Pumas sont au rendez-vous dans le défi physique jusqu'ici. Pénalité pour eux suite à un plaquage sans ballon.

2e : Les Argentins sont les premiers à l'attaque avec une première belle séquence qui les amène à 15 mètres de l'en-but. Mais cela se conclut par une perte de balle.

C'est parti au Stade de France entre la Nouvelle-Zélande et l'Argentine !

Les joueurs entrent sur la pelouse !



Le contexte

L'Argentine a fait craquer le Pays de Galles en quarts de finale de la Coupe du monde de rugby 2023, et compte poursuivre sa très belle aventure en France. Mais la sélection sud-américaine a un immense défi à relever ce vendredi soir au Stade de France. Car la Nouvelle-Zélande, elle, a éliminé l'Irlande au terme d'un match somptueux, et confirmé sa montée en puissance dans cette compétition.



Cette première demi-finale est, sur le papier, quelque peu déséquilibrée si les All Blacks continuent de mettre les mêmes ingrédients que ces dernières semaines. Mais attention à la surprise. Cette rencontre sera à suivre en direct sur TF1 et MY TF1.



Les compos d'Argentine - Nouvelle-Zélande



Mallia - Boffelli, Cinti, Chocobares, M. Carreras - (o) S. Carreras, (m) Bertranou - Kremer, Isa, Gonzalez - Lavanini, Petti - Gomez Kodela, Montoya (cap.), Gallo



B. Barrett - Jordan, Ioane, J. Barrett, Telea, - (o) Mo'unga, (m) Smith - Cane (cap.), Savea, Frizell - S. Barrett, Whitelock - Lomax, Taylor, De Groot