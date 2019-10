Argentine – USA : Les Pumas terminent sur une bonne note (47-17)

Pour son dernier match dans ce Mondial 2019, l'Argentine a largement battu les USA en inscrivant 7 essais.

Le festival offensif des Pumas

Déjà éliminés avant leur dernier match, les Pumas avaient à cœur de terminer ce Mondial 2019 sur une bonne note. Et pour cela, ils ont inscrit un total de 7 essais lors de cette rencontre grâce à Nicolas Sanchez (5e), Joaquin Tuculet (25e, 35e), Juan Cruz Mallia (44e, 48e), Jeronimo de la Fuente (56e) et Gonzalo Bertranou (71e).

Concernant les transformations, Nicolas Sanchez a signé un 5/6 et Benjamin Urdapilleta un 1/1.

Les Pumas terminent cette Coupe du monde à la troisième place du Groupe C. Ils sont donc déjà qualifiés pour le prochain Mondial mais c'est une maigre consolation pour une équipe qui n'avait plus été éliminée au premier tour depuis l'édition 2003 !

Les USA toujours fanny…

Derniers du groupe et toujours sans le moindre point, les Eagles n'ont pourtant pas démérité face aux Argentins, jouant crânement leur chance. Leurs efforts offensifs ont été récompensés par trois essais, marqués par Blaine Scully (39e, 82e) et Paul Lasike (60e). AJ MacGinty a de son côté passé une de ses deux tentatives de transformation et Will Hooley a manqué la sienne.

Les USA auront une dernière chance de ne pas rester fanny dans ce Mondial : ils affronteront les Tonga le dimanche 13 octobre (à 7h45 sur TF1).