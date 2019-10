Australie : Michael Hooper rend hommage à Michael Cheika

Le capitaine des Wallabies, Michael Hooper, a tenu à rendre hommage à son sélectionneur, Michael Cheika.

La lourde défaite des Wallabies en quart de finale de la Coupe du monde face à l'Angleterre (16-40) a entraîné la démission de Michael Cheika, le sélectionneur australien.

Cheika était déjà très critiqué avant ce Mondial mais le capitaine des Wallabies, Michael Hooper, l'a défendu et lui a rendu hommage : "Cheika a été incroyable pour moi. Il a fait de moi une personne meilleure, pas seulement un joueur de rugby. Sa passion et son dévouement ont servi la cause du rugby australien. Pas seulement pour l'équipe, pas seulement pour lui, mais pour le rugby australien."